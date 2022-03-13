الغانم يوجه الدعوة لحضور جلسة الثلاثاء.. واستجواب رئيس الوزراء يتصدرها

وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة للنواب لحضور جلسة الثلاثاء العادية والعلنية، وجلسة الأربعاء التكميلية ويتصدر جدول أعمال الجلسة في بنده الرابع الاستجواب المقدم من النواب الدكتور حسن جوهر وخالد العتيبي ومهند الساير إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.

ويتألف الاستجواب من ثلاثة محاور، هي:

1- الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء.

2- تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية.

3- النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا رسائل واردة واستكمال مناقشة برنامج عمل الحكومة وتخصيص ساعتين لمناقشة النصب العقاري وبندي الإحالات و تقارير اللجان.

وتضمن جدول أعمال الجلسة في البند الثامن التصويت على الطلب المقدم من بعض النواب في جلسة 8 من مارس 2022 بطرح الثقة بوزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب. (فـي جلسـة 3/8 وتـم تحديـد يـوم الأربعـاء الموافـق 3/16 للتصـويت علـى طلب طرح الثقة).