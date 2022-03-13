وزير الصحة: البدء بأول خطوة لتصنيع الأدوية الهامة في ⁧‫الكويت‬⁩

أعلن وزير الصحة د. خالد السعيد عن البدء بأول خطوة لتصنيع الأدوية الحيوية الهامة في الكويت لتلبية الاحتياجات المحلية وربما الإقليمية أيضاً في القريب العاجل.

وقال السعيد بمناسبة الاحتفال بافتتاح أول خط لإنتاج الأدوية العالمية من شركه «أبوت» بدولة الكويت، “يسعدني أن نلتقي اليوم للاحتفال بالنقلة النوعية في الصناعات الدوائية بدولة الكويت، إن الأمن الصحي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني، هناك الكثير من العبر والدروس المستفادة من مواجهة جائحة كورونا ومن أهمها، هو أن في حالة الطوارئ يجب أن تعتمد الدول على إمكانياتها ومصادرها المحلية”.

وأضاف السعيد “ومن أهم أعمدة الأمن الصحي هي الصناعات المحلية للأدوية والمستحضرات الطبية واللقاحات، ونحن في وزارة الصحة من أهم أهدافنا حاليًا هو البدء بأول خطوة لتصنيع الأدوية الحيوية الهامة في الكويت لتلبية الاحتياجات المحلية وربما الإقليمية أيضاً في القريب العاجل، واليوم نبدأ هذه المرحلة بالتعاون مع شركة «أبوت» الأمريكية، والتي بادرت بالتعاون مع الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية لإنجاز هذا المشروع المميز، وهناك المزيد من التعاون والشراكة مع شركات أخرى لتحقيق الهدف المطلوب وسنقوم باإلعالن عنها قريباً”.

وفيما يختص باللقاحات الواقية من للأمراض المعدية، قال: “فقد قمنا بالتواصل مع مؤسسات عالمية تعنى بصناعة وإنتاج اللقاحات لنقل تكنولوجيا تطوير وتصنيع اللقاحات محلياً تحسباً لأي طارئ.

وبهذه المناسبة أكرر أننا في وزارة الصحة لن ندخر وسعاً في سبيل تسهيل دخول الشركات المصنعة لألدوية إلى الكويت لهدف الحفاظ على الأمن الصحي”.

وإنني بهذه المناسبة، أتقدم بخالص الشكر وموفور التقدير والعرفان لكل الجهود المبذولة إلنجاز المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والعلمية.