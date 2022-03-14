أوباما يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، الأحد، إصابته بفيروس كورونا، حاثا الأميركيين على تلقي اللقاح والجرعات المعززة.

وقال أوباما في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر إنه يشعر “بحكة في الحلق” منذ يومين، وأن نتيجة الفحص أجراه أثبتت إصابته بفيروس كورونا، فيما قال إن زوجته، ميتشيل، غير مصابة.

وأضاف أوباما “عدا ذلك، أنا بخير، وأشعر أنا وميتشيل بالامتنان لأننا تلقينا لقاحاتنا والجرع المعززة”، مؤكدا “هذا تذكير لتلقي اللقاح إن كنت لا تزال لم تتلقاه، حتى مع أن حالات الإصابة تتراجع”.

وتسجل الولايات المتحدة تراجعا في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا إلى أدنى المستويات منذ يوليو الماضي، لكن الوفيات بالفيروس ما تزال عند 9 آلاف حالة أسبوعيا في البلاد، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

وخففت الولايات المتحدة، منذ الشهر الماضي، قيود ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وقيودا صحية أخرى.