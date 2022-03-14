«الانتحار» على طاولة رابطة الاجتماعيين.. دعم نفسي في مواجهة الأفكار السلبية

أطلقت رابطة الاجتماعيين الكويتية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة مبادرتها التوعوية تحت شعار «حياتك عزيزة» لمواجهة تزايد حالات الانتحار في الكويت خلال جائحة كوفيد-19، حيث تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمواطنين والمقيمين ومواجهة الأفكار السلبية المؤدية للانتحار والعمل على الحد منها والقضاء عليها.

وبينت الرابطة أنه «بحسب منظمة الصحة العالمية يموت أكثر من 800 ألف شخص بسبب الانتحار سنويا في العالم وتتراوح أعمارهم بين 15 الى 29 عاما، ويحتل الانتحار المرتبة الثانية في معدلات الوفيات، ولا يعد في الكويت ظاهرة بل مشكلة يجب التصدي لها وإيجاد الحلول».

من جانبه، قال مساعد مدير عام مديرية أمن مبارك الكبير العميد مبارك محمد أن «الأمن والأمان يحتل مكانة بارزة في مجتمعنا المعاصر وذلك لاتصاله بحياتنا اليومية بما يوفره من سلامة الأرواح وطمأنينة النفوس واستقامة السلوك»، مؤكدا أن «حياة الإنسان عزيزة وغالية وهي نعمة كبرى من الله وأن ظاهرة الانتحار التي زادت في الانتشار أخيرا تهدد هذه النعمة وتتطلب التصدي لها».