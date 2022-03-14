“الصحة” توافق على عودة الموائد الرمضانية وحملات إفطار الصائم خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة الصحة عن مباركتها لعودة شهر رمضان بكامل حلته وأنشطته هذا العام، مع السماح بعودة الموائد الرمضانية وحملات إفطار الصائم.

وقالت وكيل وزارة الصحة لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف بهذه المناسبة أن ذلك يأتي مع تجاوز الموجة الأخيرة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، واستمرار تحسن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد.

وأكدت الدكتورة المضف أن فرق الصحة الوقائية تواصل جهود التقصي الوبائي في مختلف محافظات البلاد، وأن المؤشرات الحالية تعطي طمأنينة ولله الحمد بالسماح بعودة أنشطة شهر رمضان المبارك بكامل حلته، بما فيها الموائد الرمضانية وحملات إفطار الصائم داخل البلاد، متمنية للجميع موفور الصحة والسلامة.