“فايزر”: ستحتاجون إلى جرعة رابعة من اللقاح

أكد رئيس شركة فايزر أن معظم الناس سيحتاجون إلى جرعة رابعة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد لحمايتهم من العدوى.

وأضاف الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا خلال مقابلة على قناة «سي بي إس»، الأحد، عندما سئل عما إذا كان بإمكان الأميركيين الحصول على جرعات معززة من اللقاح كل خريف، بأن تلك الجرعات باتت ضرورية لمعظم الناس.

كذلك اعترف بورلا بأن نظام الجرعتين الأوليتين ومعه الجرعة الداعمة، غير قادر على الحماية من المتغيرات، مؤكداً أن مفعولهم يتضاءل بسرعة كبيرة، ما يجعل الجرعات الداعمة ضرورة.

وأوضح أن المتغيرات في الوقت الحالي، تؤكد أن 3 جرعات كافية، لكنها لا تدوم طويلاً، ولا تحمي من دخول المستشفيات حال الإصابة أو الوفاة.

وأعلن أن فايزر باتت تعمل هذه الأيام، ومعها شركات أخرى على تطوير لقاح يحمي من أي متغيرات مستقبلية، وتدوم فعاليته عاماً على الأقل.