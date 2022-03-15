مجلس الأمة يعقد جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 17 بنداً و92 فقرة. ويستهل المجلس جلسته ببند أداء اليمين الدستورية للأعضاء الذين لم يسبق لهم أداؤها، و بند التصديق على المضابط والنظر في بند الرسائل الواردة وعددها 6 رسائل ورادة، بالإضافة إلى 12 شكوى وعريضة.

ومدرج على جدول الأعمال الاستجواب المقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود. حسن جوهر إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح والمكون من 3 محاور. ويتضمن الجدول طلب الاستقالة المقدم من النائب يوسف الفضالة من عضوية مجلس الأمة، بالإضافة إلى التصويت على الطلب المقدم من بعض الأعضاء في جلسة 8 مارس سنة 2022 بطرح موضوع الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب.

ومن المقرر أن ينظر المجلس في بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2022/2021 – 2025/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور. ويحتوي الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 13 يناير 2022. ويشتمل الجدول 56 تقريراً للجان منها 11 تقريراً للبرلمانية المختلفة و32 تقريراً للجنة الميزانيات والحساب الختامي 12 تقريراً للجنة الشؤون الخارجية، وتقرير واحد للجنة حماية الأموال العامة. ومن أبرز تقارير اللجان البرلمانية تعديل قانون الرعاية السكنية، وتعديل قانون الخدمة المدنية والقانون الموحد لمقاطعة إسرائيل، وتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل قانون حماية البيئة والاقتراحات بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، والصكوك الحكومية والاستيراد، وتنظيم المهنة المصرفية. ومدرج على الجدول كذلك 6 طلبات مناقشة، و19 طلباً بتشكيل لجان تحقيق وطلب واحد لتشكيل لجنة مؤقتة.