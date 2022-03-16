السعيد : حريصون على تلقي ⁧‫الجرعة الثالثة‬⁩ لحمايتنا من أي موجة قادمة

قال وزير الصحة الدكتور خالد السعيد إن «عمليات زراعة الكلى تسجل نسبة نجاح تتجاوز 95 في المئة».

وأضاف، خلال افتتاح مؤتمر الجمعية العربية لأمراض وزراعة الكلى اليوم الأربعاء، «بلغت عمليات زراعة الكلى خلال 2020 في البلاد 62 عملية، فيما يترواح عدد مرضى غسيل الكلي نحو 2300 حالة».

من ناحية أخرى، وحول بدء بعض الدول إعطاء الجرعة الرابعة ضد لقاح كوفيد، أكد السعيد أن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد ممتازة.

وأضاف بأننا حريصون على أن يتلقى أفراد المجتمع الجرعة التعزيزية الثالثة لحمايتنا من أي موجة قادمة.