“الاستئناف” تقضي بحبس متهمين في فرعية “شمر” بينهم النائب الحالي مرزوق الخليفة سنتين

قضت محكمة الاستئناف بحبس متهمين بفرعية شمر بينهم النائب الحالي مرزوق الخليفة مدة سنتين.

وأشارت المحكمة إلى أن مثل هذه الانتخابات تكرس الانتماء القبلي والطائفي على حساب الانتماء الوطني، مشددة على أن أي شكل من أشكال تنظيم هذه الانتخابات هو جريمة حتى لو كانت على صورة اجتماع عائلي أو قبلي أو طائفي.

وأكدت أن الانتخابات تمت بالكيفية نفسها التي تتم بها الانتخابات الرسمية ولم تتخذ في حقيقتها صورة شكل اجتماع قبلي لتزكية أحد أفرادها.

ولفتت إلى أنها تتساند إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف المتهم الثاني (سلطان الشمري) أمامها وتراه صحيحاً ومنسجماً مع الحقيقة ومكملاً الواقع الذي استخلصته.