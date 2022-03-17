“التربية”: استئناف الأنشطة المدرسية في جميع المدارس الحكومية والخاصة

أعلن الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد عن «استئناف الأنشطة المدرسية للعام الدراسي 2022/2021 في مدارس التعليم العام والخاص والديني ومدارس التربية الخاصة بنين وبنات ورياض الأطفال بمختلف مجالاتها الثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية مع الالتزام باتخاذ كافة الاجراءات الصحية والوقائية المعتمدة لدى وزارة الصحة».

وأكد المقصيد في نشرة عامة «أهمية الأنشطة المدرسية والتي تلعب دوراً بارزاً في تعليم الطلبة وتنمية مواهبهم واكتشاف قدراتهم وميولهم والعمل على تنميتها وصقلها»، مبيناً أنها تعمل على تعميق القيم الدينية وترجمتها سلوكياً وتنمية وتعزيز القيم الإجتماعية الهادفة التي تؤثر قي شخصيتهم وحياتهم مستقبلاً.