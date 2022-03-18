السعودية.. تمديد تأشيرات الأوكرانيين لاعتبارات إنسانية

أعلنت السعودية تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في المملكة، سواءً كانوا سيّاحاً أو رجال أعمال، دون رسوم أو غرامات، وذلك للاعتبارات الإنسانية.

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وأوضحت “الجوازات السعودية” أن التمديد يأتي إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيكون آلياً، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن في الثالث من الشهر الجاري، أنه ومن منطلق اعتبارات إنسانية ستمدد تأشيرات الزائرين والسياح والمقيمين الأوكرانيين في المملكة التي ستنتهي خلال هذه الفترة لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وأن حكومة المملكة حريصة على راحتهم وسلامتهم.