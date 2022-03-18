الدنمارك تخطط لمنع الأجيال القادمة من التدخين

تخطط الدنمارك لإبعاد الجيل المقبل عن التدخين تدريجاً، مع عزمها على حظر بيع منتجات التبغ لأيّ شخص يبلغ من العمر 22 عاماً وما دون.

وفي هذا السياق، قال وزير الصحة ماغنوس هيونيكه في مؤتمر صحافي: «هدفنا هو ألا يبدأ أيّ شخص وُلد في عام 2010، وما بعده بالتدخين أو باستخدام منتجات النيكوتين».

وأضاف هيونيكه أنّه «في حال لزم الأمر، نحن على استعداد لحظر البيع لهذا الجيل من خلال الرفع التدريجي للسنّ الدنيا، التي يُسمح لأصحابها بشراء منتجات التبغ».

وتحظّر القواعد الحالية على الدنماركيين الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً شراء منتجات التبغ وكذلك السجائر الإلكترونية.

مع ذلك، فإنّ 31 في المائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 عاماً يدخّنون، وفق هيونيكه.