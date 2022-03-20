“البلدية”: استعداد بالمحافظات لاستقبال معاملات “إذن البناء” للمدن الجديدة اعتبارا من 3 أبريل المقبل

أعلن مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم الاحد استعداد افرع البلدية في جميع محافظات البلاد لاستقبال معاملات اذن البناء للمدن الجديدة اعتبارا من 3 ابريل المقبل لاصدار رخص البناء إلكترونيا بشأن قسائم السكن الخاص والمتوقع ان يبلغ عددها اكثر من 10 آلاف قسيمة.

وقال المنفوحي في تصريح صحفي انه تم تشكيل فرق رقابية لمتابعة اعمال البناء ميدانيا الى جانب فرق فنية من المهندسين والمهندسات المختصين لاستقبال طلبات المواطنين بشأن اذونات البناء لجنوب خيطان ومدينة المطلاع طبقا لبرنامج خاص بإصدار اذن البناء إلكترونيا بعد ان تم الربط الآلي فيما يخص الرقم العقاري الموحد لتهيئة قسائم المدن الجديدة وربطها بمنظومة إلكترونية.

وأضاف ان المنظومة الالكترونية ستعمل على تسهيل وتيسير اصدار تراخيص البناء لاصحاب القسائم السكنية مشيرا الى تشكيل فرق فنية ورقابية خاصة برخص البناء في خيطان والمطلاع.

وأفاد ان فرق البلدية انهت جاهزيتها لاستيعاب معاملات اذونات البناء في المحافظات لإنجاز الطلبات المقدمة في وقت قصير وذلك من منطلق حرصها على دعم القضية الاسكانية وتسهيل وتيسير الاجراءات امام المواطنين دون الحاجة لمراجعة البلدية.