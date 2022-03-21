“الائتمان” يفتتح مبنى المقر الرئيسي جنوب السرة بحضور الوزير الرشيد

أعلن بنك الائتمان عن افتتاح مبنى المقر الرئسي جنوب السرة صباح اليوم، برعاية صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، وبحضور وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد.

وحضر الافتتاح كل من نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف ومجموعة من الوزراء وقياديين في البنك.

وأوضحت المتحدثة باسم البنك حباري الخشتي ان انشاء مشروع المبنى تم وفقاً للمقاييس العالمية حيث انه مبنى ذكي صمم لأحدث ما توصلت إليه التكنلوجيا لتسهيل عمليات الاتصال وإدارة المباني وتسهيل تعامل مستخدمي المبنى للخدمات المتاحة، علاوة على كونه مبنى متطوراً تقنيا وصديقا للبيئة وذو كفاءة عالية في توفير الطاقة والمصاريف التشغيلية.

في الوقت ذاته، تم تكريم الوزراء السابقين وأيضا مهندسين البنك وفريق مركز نظم المعلومات الذين أشرفوا بشكل كامل على المشروع ومتابعته في كل مراحله، لإنجازه بهذه الصورة المشرفة وضمن البرنامج الزمني المتفق عليه للتنفيذ.

أكدت الخشتي سيتم استقبال المراجعين من يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/22 في المبنى الرئيسي في فرع جنوب السرة فئة كبار السن (65) سنة وما فوق وذوي الإعاقة للخدمات التالية:

(القروض العقارية – القروض الاجتماعية – قرض المرأة – متابعة دفعات القروض – دراسة الطلبات) في سبيل انجار معاملاتهم بمهنية وسهولة ويسر.