“البترول” : مليار قدم مكعب الانتاج المتوقع من الغاز الطبيعي جراء تطوير حقل الدرة مع السعودية

توقعت مؤسسة البترول الكويتية أن يؤدي تطوير حقل الدرة مع المملكة العربية السعودية إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي يوميا بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميا.

جاء ذلك بيان صحفي اليوم الاثنين صادر عن المؤسسة على هامش توقيع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود محضرا يهدف لتطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي.

وأشار البيان إلى قيام شركة عمليات الخفجي المشتركة وهي -مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة النفط الخليج الكويتية- بالاتفاق على اختيار استشاري لإجراء الدارسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل وفقا لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية.

وأوضح أن توقيع المحضر يأتي تحقيقا لدعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين الشقيقين وتنفيذا لمقتضى مذكرة التفاهم التي وقعتها الكويت والسعودية في 24 ديسمبر 2019 التي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.

وأضاف أنه سيتم تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين استنادا إلى خيار “الفصل البحري” بحيث يتم فصل حصة كل منهما في البحر ومن هناك ترسل حصة شركة أرامكو لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي فيما ترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.

وأكد أن تطوير هذا الحقل الاستراتيجي سيسهم في تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في البلدين الشقيقين.