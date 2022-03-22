مجلس الوزراء: إتمام إجراءات منحة المتقاعدين بأسرع وقت

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيـس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر بما يلي:

استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر مستجدات الوضع الوبائي في دولة الكويت، والذي يشهد انحساراً كبيراً بفضل الله تعالى في أعداد الإصابات والوفيات ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة.

قانون التأمينات

ومن جانب آخر ناقش مجلس الوزراء آخر المستجدات المتعلقه بموضوع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والخاصة بمنحة المتقاعدين و مميزاتهم المقترحة وأكد مجلس الوزراء حرص القيادة السياسية على الأخوة المتقاعدين وتعزيز رفاهيتهم واتمام كافة الاجراءات المتعلقة في هذا الشأن بأسرع وقت والوصول الى صيغة توافقية بما يخص القانون رقم 61 لسنة 1976 ، والقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية ، والقانون رقم 110 لسنة 2014 بتقديم مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك، مؤكداً على أن كافة الملاحظات التي أبداها الأخوة أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة الخاصة سوف تؤخذ بعين الاعتبار.

ثم بحث مجلس الوزراء ما انتهت إليه جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الأربعاء الماضي للتصويت على طلب طرح موضوع الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب من تأكيد مجلس الأمة ثقته المستحقة بالوزير ، وقد أعرب سمو رئيس مجلس الوزراء بإسمه وبإسم إخوانه الوزراء عن خالص التهنئة لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب لتجديد الثقة من قبل إخوانه أعضاء مجلس الأمة، وقد سجل علي الموسى شكره وامتنانه لسمو رئيس مجلس الوزراء وإخوانه الوزراء على دعمهم الكبير ، كما جدد شكره وامتنانه لأعضاء مجلس الأمة الموقر على دعمهم وتجديد الثقة ، مؤكداً على بذل المزيد من العطاء والعمل في كل ما من شأنه رفعة الوطن وخدمة المواطنين.

تبرعان

ومن جانب آخر وافق مجلس الوزراء على قبول التبرع المقدم من علي محمد ثنيان الغانم لتصميم وإنشاء مركز العبدلي الصحي بقيمة سبعمائة وخمسون ألف دينار كويتي.

وكذلك قبول التبرع المقدم من لجنة المشروعات التعاونية الوطنية لتمويل مشروع إنشاء مركز متخصص بطب واضطرابات النوم بقيمة ثلاثمائة وخمسون ألف دينار كويتي.

وعبر مجلس الوزراء عن بالغ شكره لهذين التبرعين السخيين وما تجسداه من قيم سامية جُبل عليها أبناء المجتمع الكويتي في التلاحم والحرص على العطاء لمصلحة الوطن العزيز.

تأبين عبدالله النيباري

وأبن مجلس الوزراء عضو مجلس الأمة الأسبق المرحوم بإذن الله تعالى عبدالله محمد النيباري الذي وافاه الأجل المحتوم يوم أمس الأحد، والمجلس إذ يستذكر جهود الفقيد المخلصة ودوره البارز في الحياة السياسية وعلى كافة الأصعدة والميادين لخدمة قضايا وطنه ، ليتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

تضامن مع السعودية

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة وإستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات الإرهابية الخطيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين الآمنين وبعض الاعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية الحيوية في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر إطلاقها صواريخ بالستية وطائرات مسيرة على مختلف مناطق المملكة، مؤكداً بأن إستمرار هذه الاعمال الإرهابية لا تستهدف أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وإستقرار المنطقة فحسب وإنما تستهدف أيضاً الإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والتأثير على الاقتصاد العالمي والملاحة البحرية ، وتعد كذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقويضاً لأمن المملكة والمنطقة بأسرها الأمر الذي يتطلب تحركاً سريعاً من المجتمع الدولي لردع مثل هذه الاعمال الإرهابية المجرمة ومحاسبة مرتكبيها، كما يؤكد مجلس الوزراء وقوف دولة الكويت الثابت والتام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها ، سائلاً المولى عز وجل الشفاء العاجل للمصابين .

كما أعرب مجلس الوزراء عن بالغ أسفة لحادث تحطم طائرة ركاب طراز بوينغ 737 تابعة للخطوط الجوية الصينية في مدينة ووتشو بمنطقة قوانغشي جنوب جمهورية الصين الشعبية اليوم الاثنين ، معرباً عن خالص التعازي لفخامة الرئيس شي جين بينغ ولأهالي ضحايا الطائرة .

ثم تقدم مجلس الوزراء بخالص التعازي والمواساة لفخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية والشعب الباكستاني الصديق بوفاة الرئيس الباكستاني الأسبق محمد رفيق ترار، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .