وباء كورونا يعود للانتشار مجدداً في الصين ويتسبب في عزل مدينة يسكنها 9 ملايين شخص

فرضت الصين حجراً على مدينة صناعية تضم تسعة ملايين شخص، في وقت تواجه استراتيجية «صفر كوفيد» موجة إصابات بالمتحور أوميكرون، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وسجلت السلطات الصحية 4770 إصابة جديدة في أنحاء البلاد غالبيتها في مقاطعة جيلين (شمال شرق)، فيما فرضت إغلاقاً على مدينة شينيانغ بمقاطعة لياونينغ المجاورة في ساعة متأخرة الإثنين.

وتبذل السلطات الصينية منذ الأسابيع القليلة الماضية جهوداً للقضاء على بؤر للفيروس بتدابير منها فرض حجر وإجراء اختبارات للكشف عن الإصابات وإغلاق مدن.

وأفادت السبت عن حالتي وفاة بكوفيد، للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

وحذرت السلطات من مخاطر الإغلاق على النمو الاقتصادي، في وقت تسعى لتحقيق توازن بين الأزمة الصحية ومتطلبات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

من جانبه، شدد الرئيس شي جينبينغ الأسبوع الماضي على الحاجة لـ «التقليل من تداعيات» الوباء على اقتصاد الصين، لكنه حض المسؤولين على «الالتزام» باستراتيجية «صفر كوفيد» المطبقة حالياً.