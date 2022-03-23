أسوشيتد برس: الكويت من أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض

نشرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية تقريراً، أكدت فيه أنّ درجة حرارة الكويت الحارقة تبلغ 53.2 درجة مئوية، مما يجعلها من بين أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض.

وأوضح التقرير أنّ تغير المناخ يمثّل مخاطر وجودية في جميع أنحاء العالم، مؤكدةً أنّ موجات الحرارة القياسية التي تجتاح الكويت في كل موسم، ازدادت حدتها.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المملكة العربية السعودية تتسابق لتحسين أوراق اعتمادها المناخية وتنويع اقتصاداتها، وتخطط لمدن مستقبلية خالية من السيارات، كما تخطط دبي لحظر البلاستيك ومضاعفة الحدائق الخضراء.

وأضاف التقرير أنّ الكويت تحتل المرتبة الأولى في العالم، من حيث انبعاثات الكربون للفرد، وفقًا لمعهد الموارد العالمية.

وأوضح أنّ الطاقة المتجددة تمثل أقل من 1% من الطلب، وهو أقل بكثير من هدف الكويت البالغ 15% بحلول عام 2030.