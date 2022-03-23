“الداخلية”: الإفراج وتخفيض محكومية 595 نزيلاً ممن شملتهم المكرمة الأميرية

تزامناً مع الأعياد الوطنية في البلاد وتنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولصاحب السمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وللمرسوم الأميري رقم 76 لسنة 2022 بتخفيض مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص.

قام قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اليوم الاربعاء الموافق 2022/03/23، بإشراف وكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع اللواء طلال معرفي، ومتابعة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الاحكام العميد ناصر اليحيى، ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية بالوكالة العقيد نايف الكندري، بتنفيذ المكرمة الأميرية لمن شملهم العفو الأميري والبالغ عددهم (595) نزيلاً، سواء بالإفراج الفوري أو تخفيض العقوبة أو رفع سابقة الأبعاد.

وتأتي هذه المبادرة السامية بعد التعاون والتنسيق المثمر والبناء الذي تم بين الديوان الأميري والنيابة العامة ووزارة الداخلية في سرعة الانتهاء بالإفراج عن السجناء الذين يقضون مدة عقوبتهم داخل السجن بحسن السير والسلوك، حتى يعودوا أعضاء صالحين للانخراط في المجتمع.