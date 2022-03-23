قائمة “الأسرة الاقتصادية” تكتسح انتخابات غرفة التجارة

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة وصناعة الكويت فوز قائمة الأسرة الاقتصادية بكامل أعضائها في انتخابات نصف أعضاء مجلس ادارة الغرفة (12عضوا) التي جرت اليوم الأربعاء.

وتضم القائمة محمد جاسم الصقر وفهد خالد الدبوس وحمد مساعد الساير، وفاء أحمد القطامي ومصعب سالم النصف وفهد يعقوب الجوعان وأنفال نبيل الملا وضرار يوسف الغانم وخالد مهلهل المضف وخالد مشاري الخالد وأسامة جواد بوخمسين ومحمد عبدالرضا كاكولي.

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت في دورتها الـ31 بمنافسة بين قائمتين تضم كل منهما 12 مرشحاً إضافة إلى 6 مرشحين مستقلين.

وقالت الغرفة في بيان صحفي مع فتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة صباحاً بمبنى الغرفة إن التصويت إلكتروني وسيتم إعلان النتائج بعد ربع ساعة من إقفال صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة مساء اليوم.

وشهدت ساعات الصباح الأولى إقبالاً كبيراً من أعضاء الغرفة لاختيار نصف أعضاء مجلس إدارة الغرفة للسنوات الأربع المقبلة وسط وجود كثيف لمندوبي المرشحين والقائمتين في الباحة الأمامية لمبنى الغرفة.

ويتنافس 30 مرشحاً في الدورة الـ31 لانتخابات نصف أعضاء مجلس إدارة الغرفة «12 عضواً» ويحق لكل من يمتلك رخصة تجارية مسجلة في سجلات الغرفة الإدلاء بصوته والاختيار بين المرشحين المتقدمين.

وتجري انتخابات غرفة التجارة مرة كل عامين لاختيار نصف أعضاء مجلس إداراتها على أن تستمر فترتهم أربع سنوات.