“التحالف”: 16 هجوما عدائياً من الحوثي.. ونضبط النفس لإنجاح المشاورات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق باتجاه مدينة جيزان.

وذكر أنه تم تدمير مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه مدينة نجران، مشيرا إلى أنه يرصد ويراقب مصادر الأعمال العدائية «وما زلنا نمارس ضبط النفس».

وأشار التحالف إلى وقوع حريق محدود بمحطة توزيع الكهرباء في صامطة ولا خسائر بشرية، مؤكداً «نمارس ضبط النفس ونحتفظ بحق الرد بالتوقيت المناسب».

وأكد أن استهداف الحوثيين لمنشآت النفط يحاول التأثير على عصب الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه لا تأثيرات أو تداعيات للهجمات الحوثية على الحياة العامة في جدة

ولفت إلى وقوع 16 هجوما عدائيا «ونمارس ضبط النفس من أجل أشقائنا اليمنيين لإنجاح المشاورات».

وأكد التحالف إننا نراقب أنشطة مشبوهة لإطلاق موجه من الهجمات العدائية نحو السعودية.

وكشف أن الهجمات العدائية اليوم أُطلقت من مطار #صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة.

وأضاف بأننا نقيم التهديدات والتداعيات والإجراءات تأخذ بالاعتبار الأمن الإقليمي والجماعي.