هيئة الرؤية الشرعية تجتمع مساء الجمعة المقبل التماساً لرؤية هلال رمضان

اعلنت وزارة العدل ان اجتماع هيئة الرؤية الشرعية سيكون يوم الجمعة المقبل الموافق 29 من شهر شعبان و1 أبريل وذلك في تمام الساعة 6.30 مساءً، التماساً لرؤية هلال شهر رمضان المبارك، وذلك في مقر المجلس الاعلى للقضاء.



وقالت الوزارة في بيان انها تهيب بكل من يتمكن من رؤية هلال شهر رمضان في هذه الليلة ان يتقدم الى هيئة الرؤية الشرعية للادلاء بشهادته.