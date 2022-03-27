رئيس مجلس الأمة يوجه الدعوة لحضور جلسة الثلاثاء.. واستجواب رئيس الوزراء يتصدرها

وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة للنواب لحضور جلسة الثلاثاء العادية والعلنية، وجلسة الأربعاء التكميلية ويتصدر جدول أعمال الجلسة في بنده الرابع الاستجواب المقدم من النواب الدكتور حسن جوهر وخالد العتيبي ومهند الساير إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ويتألف الاستجواب من ثلاثة محاور وهي:

1- الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء.

2- تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية.

3- النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضا رسائل واردة وبندي الإحالات وبند تقارير اللجان وتقرير متابعة الخطة السنوية 2021-2022 وتقرير ديوان المحاسبة في شأن دراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية مقابل الانتفاع بأراضي الدولة.

المراسيم المدرجة على جدول الأعمال

تضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء عددا من المراسيم ومن بينها:

– مـرسـوم رقـم 59 لسنة 2022 بالموافقـة علـى مـلـحـق للاتفاقيـة التي ووفـق عليهـا بالمرسوم رقـم 61 لسنة 2012 بين حكومة دولة الكويت ومملكـة إسبانيا بشـأن الإعفـاء المتبـادل مـن التأشيرات لحملة الجوازات الديلوماسية.

– مرسـوم رقـم 60 لسـنة 2022 بالموافقـة علـى اتفاقيـة بـين حكومـة دولـة الكـويـت ومملكـة تايلنـد بشـأن الإعفـاء المتبــادل مـن تأشيرة الفيــــزا لحملة الجــــوازات الديبلوماسية والخاصة والرسمية.

– مـرسـوم رقـم 61 لسنة 2022 بالموافقـة عـلـى اتـفـاق تـعـاون بـين حكومـة دولـة الكويـت وحكومـة المملكـة العربيـة السعودية في مجال الشباب.

– مـرسـوم رقـم 62 لسنة 2022 بالموافقـة عـلـى مـذكرة تفاهم بين حكومـة دولـة الكـويـت وحكومـة المملكـة العربيـة السعودية في مجال الرياضة.

– مرسـوم رقـم 63 لسـنة 2022 بالموافقـة علـى اتفاقيـة بـين حكومـة دولـة الكـويـت وحكومـة جمهوريـة غويانـا التعاونيـة بشـأن الإعفـاء المتبادل لتأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة والخدمة.