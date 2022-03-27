“الإعلام” توقف ترخيص الشركة المنظمة لإحدى الحفلات الغنائية

أعلن وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام سعد العازمي، أن وزارة الإعلام ممثلة بمفتشي قطاع الصحافة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة في ما يخص الحفل الغنائي الذي أقيم مساء يوم الجمعة الماضية.

وأوضح العازمي أن موظفي القطاع المشرفين على مراقبة الحفل تدرجوا في مطالبة المنظمين في الالتزام بضوابط الترخيص الممنوح إلا أن تجاوب المنظمين لم يكن بالمستوى المطلوب. وبناء عليه أوقفت الوزارة الحفل لمخالفته شروط الترخيص.

وستقوم الوزارة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية المتبعة، علما بأن الوزارة منحت الشركة المنظمة للحفل المذكور الترخيص وفقا للضوابط المقررة بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 وتعهد الشركة المذكورة بالالتزام بتلك الضوابط.