وزير الكهرباء والماء يدشن محطة تحويل العارضية الرئيسية (AX)

دشن وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة علي الموسى اليوم الأحد محطة التحويل الرئيسية العارضية (AX) 300 كيلو فولت.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن محطة العارضية (AX) من المحطات المهمة لاستقرار شبكة (300 كيلو فولت) الكهربائية مشيرة الى انه تم تشغيلها عن طريق الخط الهوائي جهد 300 كيلو فولت من محطة الدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه.

وأضافت أن ذلك سيؤدى إلى استقرار ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتأمين استمرارية توصيل التيار الكهربائي للمستهلكين لاسيما قبل بدء موسم الصيف وارتفاع الأحمال الكهربائية.

وحضر التدشين وكيل قطاع شبكات النقل الكهربائية المهندس مطلق العتيبي وعدد من قيادي الوزارة والمدراء.