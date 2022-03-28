ويل سميث يصفع مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار على المسرح

أثار حادث صفع الممثل ويل سميث لزميله الفكاهي كريس روك لحظة تسلمه يوم الأحد جائزة الأوسكار لأفضل ممثل دهشة مشاهدي الحفل.

وكان روك قد سخر من تسريحة شعر زوجة سميث، جادا بينكيت سميث المشار إليها في فيلم “جي. آي. جين” والذي حلقت فيه الممثلة ديمي مور شعر رأسها.

وسخر روك الذي شارك في تقديم الأمسية الفنية من رأس جادا بينكت سميث، إذ شبّهه برأس الممثلة ديمي مور في فيلم G.I. Jane للمخرج ريدلي سكوت عام 1997. الأمر الذي أثار انزعاج جادا بينكيت سميث التي سبق أن تحدثت علنا عن تساقط الشعر الذي تعاني منه، ودفع زوجها ويل سميث إلى الصعود إلى خشبة المسرح وصفع كريس روك، وسط ذهول الجمهور الموجود في القاعة والمشاهدين الذين تابعوا الأمسية من منازلهم.

وكرد فعل على الصفعة، قال كريس روك: “واو. واو. لقد صفعني ويل سميث للتو”. وأضاف مبررا “لقد كانت مزحة عن G.I. Jane”.

ورد ويل سميث قائلا “أبق اسم زوجتي بعيدا عن فمك اللعين”.

وحصل النجم الهوليوودي ويل سميث بعد ذلك على جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم “كينغ ريتشارد” الذي أدى فيه شخصية والد ومدرب بطلتي التنس سيرينا وفينوس وليامس.

وتوجه الممثل باكيا “بالاعتذار من الأكاديمية”، وقال “الحب يجعلكم تقومون بأمور مجنونة”.