“ليماك”: لجنة تحقيق داخلية للوقوف عند مجريات حادث T2 وأسباب وقوعه

صرّحت شركة «ليماك للإنشاءات الكويت» اليوم عن نشوب حريق محدود الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم في جزء من سرداب مشروع مطار الكويت الدولي الجديد «مبنى الركاب 2 – قيد الإنشاء»، وتم إخماده بالكامل دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية من جميع الأطراف. وكانت قوة الإطفاء العام قد استجابت إلى بلاغ وردها صباحاً بهذا الشأن وتواجدت الشرطة والإسعاف على الفور في الموقع.

وتؤكد «شركة ليماك للإنشاءات الكويت» دعمها وتعاونها الكامل للجنة التحقيق المحايدة التي شكّلها وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندس علي الموسى عقب تواجده الفوري في موقع الحادث، وذلك للوقوف على أسباب إندلاع الحريق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تؤكد الشركة التزامها التّام بجميع إجراءات الأمن والسلامة وعدم تهاونها في هذا الشأن، وعليه شكلت لجنة تحقيق داخلية للوقوف عند مجريات الحادث وأسباب وقوعه، وأساليب تفاديه في المستقبل.

وتتقدم الشركة بجزيل الشكر لقوة الإطفاء العام والمسعفين على سرعة الاستجابة والتعاون المباشر، وإلى ممثلي وزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية على تعاونهم وسرعة تواجدهم في مكان الحادث.