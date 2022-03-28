المنفوحي: غلق المطاعم والمقاهي خلال فترة الصيام وفتحها قبل موعد الإفطار بساعتين

أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي قرارا إداريا بغلق المطاعم والمقاهي ومن في حكمهم خلال فترة الصيام المحددة على أن تفتح قبل موعد الإفطار الرسمي أذان المغرب” بساعتين لمباشرة وتجهيز أعمالها.

وشدد على كافة الإدارات المختصة بأفرع البلدية في المحافظات متابعة المطاعم والمقاهي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة أحكام القرار على أن يعمل به من تاريخ أول شهر رمضان المبارك.

ومن جانب آخر ومن منطلق المصلحة العامة وحرص البلدية على سلامة وصحة عمال النظافة من مخاطر التعرض لارتفاع درجات حرارة الجو خلال الصيام ، فقد أصدر المنفوحي تعميما إداريا أكد فيه على كافة إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بأفرع البلدية بالمحافظات بمتابعة تنفيذ عقود النظافة المبرمة مع شركات النظافة والرقابة اليومية على هذه الشركات فيما يتعلق بساعات العمل المحددة للكنس اليومي وإخراج القمامة.

وشدد على مراعاة التقيد بتحديد ساعات الكنس اليدوي يوميا من الساعة (3 ) صباحا وحتى الساعة (10) صباحا فضلا عن تحديد مواعيد إخراج القمامة يوميا من الساعة (10) مساء وحتى الساعة (1) صباحا.

وألزم المنفوحي الأجهزة الرقابية في الإدارات المعنية العمل به من تاريخ الأول من شهر رمضان وتطبيق جدول الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في العقود المبرمة مع البلدية بحق شركات التنظيف الغير ملتزمة بالمواعيد المحددة للكنس اليدوي وإخراج القمامة تجنبا للمسئولية التأديبية المترتبة على مخالفة أحكام التعميم.