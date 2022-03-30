جوهر: برنامج عمل الحكومة إنشائي ويعيبه القصور التشريعي

أكد النائب الدكتور حسن جوهر أن الكلام عن برنامج عمل الحكومة في صميم العمل السياسي، مشيرا إلى أن البرنامج التزام سياسي وأخلاقي على الحكومة وخصوصا في مدى وجود رؤية تحقق تطلعات الكويتيين.

وأضاف جوهر، في مداخلة جلسة مجلس الأمة اليوم الأربعاء، «رأينا العرض المرئي لبرنامج عمل الحكومة وهناك ملاحظات عدة حوله»، واصفا البرنامج بأنه «كلام إنشائي ويعيبه القصور التشريعي».

ولفت جوهر إلى أن الحكومة في الاستجواب أمس لم تشر إلى تبني تشريعات تجعل البرنامج واقعيا، كما أن الحكومة لم تلتزم بالتعهدات في السنوات السابقة «ما يعني أننا في صراع مع الوقت ومع المتغيرات داخليا واقليميا».

وأشار جوهر إلى تقديم 40 مقترحا للحكومة منها 20 مقترحا تضمن مصدر إيراد للدولة، وذلك من منطلق عدم الركون إلى النفط.

ونوه جوهر إلى تقديم اقتراح بخصوص تنويع التخصصات في بعثات التعليم العالي وتعزيز التخصصات الحديثة مثل الأمن السيبراني، مشددا على أن أزمة «كورونا» نبهتنا إلى أن الصراع العالمي المقبل قد يكون صراع الطب والدواء والمعدات الطبية.

وشدد جوهر على أن البرنامج الحكومي لم يتضمن رؤية جادة وحاسمة بخصوص إصلاح منظومة الحكومة كاملة «ولا بد من إرادة حقيقة للإصلاح ويجب إصلاح مؤسستنا وأقصد مجلس الأمة».

وأضاف جوهر أن أغلبية الهيئات عبارة عن أدوات للتنفيع وشراء الولاءات السياسية دون إنجاز أو عطاء «ويجب أن تلغى من الوجود وتعاد هيكلة الدولة»، و«ترشيق» السلطة التنفيذية، وتطبيق الحوكمة فورا، إضافة إلى إصلاح المرفق القضائي، منوها إلى تقديم قانون استقلالية القضاء ومخاصمة القضاء المعمول به في معظم الدول.