الاتحاد المصري يطلب إعادة لقاء السنغال على ملعب محايد

كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تطورات الموقف بالنسبة لمنتخب الفراعنة، بعد مواجهة السنغال، في إياب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم.

وبلغ منتخب السنغال، كأس العالم، على حساب خصمه المصري، بركلات الترجيح، أمس الثلاثاء.

وقال جمال علام لكووورة "اتحاد الكرة المصري طلب إعادة المباراة على ملعب محايد".

وشدد "منتخب مصر تعرض لأجواء إرهابية في السنغال، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان يتابع كل شيء".

وتابع "قدمنا شكوى إلى الكاف مرفق معها كل ما يثبت المضايقات التي تعرض لها المنتخب المصري في السنغال".

ولفت إلى أن مسألة بقاء كارلوس كيروش مدربًا لمنتخب مصر من عدمه، لم يحسم من جانب الاتحاد المصري.