“الإطفاء” تستبعد الشبهة الجنائية عن حريق المباركية

استبعدت قوة الإطفاء العام وجود شبهة جنائية في حريق سوق السلاح في المباركية والذي اندلع أمس الخميس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة في قوة الإطفاء العام في بيان لها، الجمعة، حول أسباب حريق سوق المباركية، أنه «لا شبهة جنائية وراء الحريق الذي التهم عدداً من المحلات في سوق السلاح».

وأوضحت أن الضباط المختصين في ادارة تحقيقات الحوادث باشروا أعمالهم أمس ومنذ بداية اندلاع الحريق وقاموا بجمع المعلومات من شهود الواقعة واخذ إفاداتهم وتبين بأن بداية اندلاع الحريق كانت من احدى محلات العطور في سوق السلاح.

وأضافت أنه بعد إخماد الحريق من المحل قام الضباط المختصين بمعاينة نقطة اندلاع الحريق مع أخذ افادات الشهود من المحلات المجاورة وتبين وجود عمالة كانت تعمل على فك وتركيب قواعد حديدية في أعلى المدخل الرئيسي الخاص بالمحل بواسطة معدات قطع الحديد، وعليه فان سبب اندلاع الحريق ناتج عن تطاير كتل حديدية ساخنة أثناء عملية قطع الحديد وسقوطها على مواد قابلة للاشتعال مثل العطور والكحوليات، ما أدى الى اشتعال الحريق في ذات المحل وامتداده إلى المحلات المجاورة والمقابلة عن طريق الأخشاب الموجودة في أعلى المظلات خارج المحل، وساعدت كميات العطور والكحوليات المخزنة بكميات كبيرة في تلك المحلات على انتشار الحريق.