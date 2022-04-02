عروض حصرية في رمضان على شاشة تلفزيون الكويت

انتهت وزارة الإعلام من إعداد الخطة البرامجية لتلفزيون الكويت لدورة شهر رمضان الكريم، وتضم أعمالاً اجتماعية وتاريخية وثقافية ودينية متنوعة.

وحسب صحيفة القبس فإنه تم مخاطبة الوزارة للجهات الرقابية، بهدف التعاقد بالأمر المباشر مع 7 عروض حصرية، ستبث عبر شاشة تلفزيون الكويت، بقيمة اجمالية تصل الى مليون و305 الاف دينار.

وذكرت المصادر ان الوزارة حصلت على موافقة ديوان المحاسبة بشأن عقد شراء حق العرض الأول للمسلسل الدرامي «عاشر صفحة» بقيمة 200 الف دينار، اضافة الى عقد مماثل لعرض مسلسل «حبي الباهر» بـ180 ألفا، وحق عرض حصري للبرنامج الثقافي الاجتماعي «سألوني» بـ120 الفا، الى جانب الموافقة على عرض حصري للبرنامج الديني «وسام القرآن 2» بـ110 آلاف.

موافقة «المناقصات»

واشارت الصحيفة الى حصول الوزارة على موافقات الجهاز المركزي للمناقصات للأعمال الرمضانية، فيما تنتظر موافقة «المحاسبة» بشأن عقد شراء عرض المسلسل التاريخي التلفزيوني «فتح الاندلس» لعرضه عرضا أول على تلفزيون الكويت، بالتزامن مع التلفزيون السعودي، بقيمة 300 الف دينار، إضافة الى عقد شراء العرض الأول للمسلسل الدرامي التلفزيوني «دحباش» بـ300 ألف.

وأكدت المصادر ان الوزارة حصلت أيضاً على موافقة «المناقصات المركزية» على البرنامج الحواري «بيبان عبدالرحمن» بقيمة 95 الف دينار، مبينة حرص الوزارة على التنوع في البرامج بما يلبي رغبات أفراد العائلة خلال الدورة البرامجية الرمضانية التي جاءت بدعم وتوجيه من وزير الإعلام د. حمد روح الدين.

وأشارت إلى أن الإذاعة ستشهد برامج مميزة، هي الأخرى، خلال الشهر المبارك.

المصدر : القبس