العرو: تسليم شهادات “لمن يهمه الأمر” لـ 10965 قسيمة بدءا من اليوم

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك زيد العرو عن انتهاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من تجهيزات تسليم 10965 مواطنا شهادات لمن يهمه الأمر ضمن مشروعي «مدينة المطلاع، خيطان الجنوبي» وذلك تمهيدا لإصدار اوامر البناء. وقال العرو في تصريح صحافي، أن المؤسسة ستبدأ تسليم الشهادات للمواطنين أصحاب القسائم بدءا من اليوم الاحد الموافق 3 ابريل 2022.

وأضاف أن التقديم للحصول على الشهادات سيكون عبر تطبيق «سهل» الحكومي ومن ثم تسلم الشهادات مع المخطط الخاص بالقسيمة (كروكي الخدمات) كما وجه الشكر لرئيس وأعضاء لجنة متابعة تسليم القسائم الحكومية حيث ان الالية التي انتهجتها اللجنة تتواكب مع التوجه العام بتسيير وميكنة كافة الخدمات وادخالها في تطبيق سهل الحكومي كما أن الشكر موصول للجهات الحكومية الأخرى على دورها بالمساهمة والتعاون في انجاح هذا العمل.

بدوره قال نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير والمتحدث الرسمي بإسم المؤسسة عمر محمد الرويح، إنه في شأن عملية التقديم من خلال تطبيق «سهل» الحكومي أن الأمر يحتاج 3 خطوات رئيسية بعد فتح ايقونه «السكنية» في التطبيق وهي: 1- اختيار خدمات الرعاية السكنية. 2- اختيار خدمات التوزيع والتوثيق. 3- اختيار اصدار أوامر البناء. 4- رفع المستندات المطلوبة.

وأكد الرويح للمواطنين أصحاب القسائم المشمولين بالتسليم ضرورة متابعة الاشعارات في «سهل» حيث سيرسل من خلاله اشعار حين انتهاء المعاملة، كما ويتعين على أصحاب القسائم المشمولين بتسلم الشهادات ضرورة تحديث رقم الهاتف لا سيما من لم يحدثه لاستكمال اجراءات التقديم على المعاملة.

وكشف عن البرنامج الزمني لتسليم قسائم الضواحي المحددة في مدينة المطلاع، حيث سيجري البدء بتوزيع الضاحية السادسة من بداية تاريخ 3 ابريل، يليها الضاحية السابعة والتي ستكون بداية من تاريخ 26 ابريل، اما الضاحية 12 سيتم توزيعها من 9 يونيو، يليها الضاحية الخامسة من 4 يوليو، وفيما يخص مشروع خيطان الجنوبي ذكر الرويح ان التوزيع للشهادات سيبدأ من 26 مايو المقبل.

وبين الرويح ستكون عملية التقديم منظمة وسلسة عبر تطبيق سهل الحكومي حيث سيتمكن أصحاب القسائم من استخراج شهادات «لمن يهمه الأمر» بالإضافة الى المخطط الخاص بالقسيمة (كروكي الخدمات) مع امكانية طباعتها دون الحاجة الى مراجعة المؤسسة وذلك توفير للوقت والجهد على المواطنين.

ولفت الى وجود بوث تعريفي خاص للمواطنين للخدمات الالكترونية التي تقدمها المؤسسة عبر تطبيق سهل الحكومي بالمبنى الرئيسي خلال اوقات الدوام الرسمي.