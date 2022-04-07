“الإعلام”: المسلسل المثير للجدل من انتاج شركة غير كويتية

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الإعلام أنوار مراد، أن اللغط المثار حول أحد الأعمال التلفزيونية التي تبث من قبل إحدى المحطات من إنتاج شركة غير كويتية ولم يتم إجازة العمل من قِبل وزارة الإعلام، كما أن العمل تم تصويره خارج الكويت ويعرض على منصات خارج الكويت.

وأكدت مراد أن وزير الإعلام والثقافة د. حمد روح الدين طلب التحقيق فيما إذا تم تصوير أي مشاهد داخل الكويت دون الحصول على ترخيص مسبق مما يشكل مخالفة للقانون واللوائح المنظمة لانتاج الأعمال الفنية داخل الكويت.

وأهابت الوزارة بتحري الدقة حول نسب الأعمال الفنية للكويت، ولا سلطان للوزارة بموجب القانون على ما يتم تصويره أو إنتاجه خارج الكويت.