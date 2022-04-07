مدينة أمريكية تسمح برفع الأذان بمكبرات الصوت

قررت سلطات مدينة مينيابوليس الأمريكية السماح برفع الأذان للصلاة عبر مكبرات الصوت من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساء، على مدار السنة، بدءًا من شهر رمضان الجاري.

ووافق مجلس المدينة على القرار الذي يمكّن المساجد من بث أذان 3 صلوات (الظهر والعصر والمغرب) بشرط ألا يتجاوز الصوت حدًّا معينًا.

وأفاد موقع (ميدل إيست آي) البريطاني بأن قرار المجلس قال “المسلمون جزء من النسيج الاجتماعي الأمريكي لأكثر من 400 عام، ومينيابوليس هي موطن لأكبر عدد من الصوماليين والأفارقة”.

وأضاف القرار “عقيدتهم الإسلامية مُرحَّب بها”.

وذكر أنه “يمكن للمساجد في جميع أنحاء المدينة الاحتفال بشهر رمضان المبارك، مع رفع الأذان للصلاة الذي يلتزم به المسلمون في جميع أنحاء العالم”.

وقال جمال عثمان -المستشار في مجلس المدينة- للموقع “نعتبر أجراس الكنائس أمرًا مفروغًا منه، والأذان للصلاة هو مساوٍ لها”.

وأضاف “الإسلام مساوٍ لأي دين آخر في مينيابوليس”، موضحًا أن “العدد المتزايد من السكان المسلمين، ومعظمهم من شرق أفريقيا، محظوظون اليوم لأن دينهم معترَف به مثل جميع الديانات الأخرى”.

ويأمل جمال عثمان أن تحذو كل مدن الولايات المتحدة حذو مينيابوليس، وتتبنى سياسات تعكس كل أديان المجتمع.

ونقل الموقع عن رابية مصطفى، الذي يعيش في مينيابوليس منذ أكثر من 10 سنوات، أن القرار “فوز كبير للمدينة”، مضيفًا أنه “يُظهر أن المسلمين هنا أقوياء، وأن بإمكاننا إسماع أصواتنا”.

واستطرد معبّرًا عن فرحه “هل يمكنك أن تتخيل سماع الله أكبر طوال اليوم من مكبر الصوت وأنت تتجول في أمريكا؟ إنه بالتأكيد نصر عظيم”.

وفي عام 2020، وافق رئيس بلدية مينيابوليس جاكوب فراي على رفع الأذان 5 مرات في اليوم بمكبرات الصوت خلال شهر رمضان لمسجد دار الهجرة.

ويبلغ عدد المسلمين في مدينتي مينيابوليس وسانت بول -الملقبتين بالمدينتين التوأم بولاية مينيسوتا- نحو 182 ألفًا، وفقًا لإحصاءات عام 2017.

وقالت الرابطة الإسلامية لأمريكا الشمالية (IANA) في بيان لها “كان سكان مينيسوتا المسلمون من شرق أفريقيا والصومال جزءًا من الولاية لسنوات عديدة، ويؤكد هذا القرار أهمية دمجهم وحقيقة أن العقيدة الإسلامية مقبولة”.

وأضاف البيان “نأمل أن تتبع المدن الأخرى -وحتى الولايات- القرار الذي اتخذته مدينة مينيابوليس، وندعو القادة المسلمين إلى ضمان حقوق مجتمعاتهم”.