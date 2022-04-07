المونس لوزير الإعلام: هل ستقاضي “من حاول تشويه سمعة البلاد وسمعة مجتمعنا”؟

وجه النائب خالد المونس سؤالا إلى وزير الإعلام حمد روح الدين عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام ضد «الأعمال التي تتنافى مع العادات والتقاليد الكويتية وقيم إسلامنا الحنيف» طالبا تزويده بكافة الإجراءات التي اتخذت ضد الأعمال التي عرضت في شهر رمضان الكريم والأعمال الأخرى التي أثير حولها الملاحظات في آخر سنتين؟

وأضاف المونس في سؤاله أن عددا كبيرا من خبراء الاجتماع ورجال دين، وإعلاميين، وصناع دراما ومتخصصين أكدوا وجود مخطط لنسف قيم مجتمعنا المستمد من شريعتنا الإسلامية، وعليه هل تمتلك الوزارة استراتيجية للتعامل مع هذا الغزو غير الأخلاقي القادم إلينا عبر شاشات التلفاز، طالبا تزويده بخطة الوزارة تجاه هذه القضية، وتقييم هذه الخطة من خلال ما تم إنجازه فعليا.

واستفسر المونس عن وجود توجه لدى الوزارة لمقاضاة «من حاول تشويه سمعة البلاد وسمعة مجتمعنا أو قام بنشر أفكار هدامة وحاول بثها من خلال هذه الأعمال الشيطانية، لا سيما أن البعض أصبح يقدم هذه الأعمال عن مجتمعنا متسترا بدول أخرى عن طريق إنتاج أو إخراج هذه الأعمال خارج الكويت».

وطلب المونس عدد الإجازات التي منحتها الوزارة لشركات الإنتاج حتى يتسنى لهم تصوير المسلسلات داخل الكويت لآخر سنتين.