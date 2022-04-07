الكويت تعلن عودة سفيرها إلى لبنان

أعلنت الكويت عودة سفيرها إلى جمهورية لبنان الشقيقة، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بعد التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابة لمناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أنه في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابةً للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلاً مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة ‏بإتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبه لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي، فإن دولة الكويت تعلن عودة سفيرها لدى جمهورية لبنان الشقيقة.

‏وأكدت الوزارة أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية، معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام للبنان.