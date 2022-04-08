“الإطفاء” عن استخدام جرافات في حريق المباركية: أمر معتاد في الحوادث الكبيرة.. وليس وليد اللحظة

أوضحت قوة الإطفاء العام، في شأن ما يتداول حول استخدام الجرافات في حريق سوق المباركية، أن «استخدام الجرافات في حوادث الحرائق الكبيرة أمر معتاد، وليس وليد اللحظة، ويتم ذلك وفقاً لتقدير قائد الموقع من أجل السيطرة على الحريق عند وقوع انهيارات لكي يتم رفع الأنقاض ومكافحة فلول النار الموجودة تحت الحطام ولعمل الممرات لتسهيل دخول آليات الإطفاء».

وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء في بيان أن «سبب حريق سوق المباركية تم الاعلان عنه في اليوم الثاني للحادث وبعد ظهور النتائج، وقد أعطيت الأوامر الى الجهة المعنية بحرية التصرف في رفع الأنقاض لتتم إعادة تأهيل السوق بأسرع وقت ممكن كونه معلماً تراثياً مهماً، وهناك جهات صرحت بأن هناك اجتماعات تعقد لوضع خطوات تأهيل السوق مرة أخرى».

وناشدت «الإطفاء» مستخدمي وسائل التواصل «عدم تداول أي رسائل تشكك في عمل رجال قوة الإطفاء العام الذين يسهرون لحماية الأرواح والممتلكات».