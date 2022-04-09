“الصحة”: مستعدون لطوارئ العاصفة الترابية

أعلنت وزارة الصحة عن جهوزيتها واستعداداتها تحسباً لأي طارئ، تزامناً مع تحذير الأرصاد الجوية عن حدوث عاصفة ترابية في بعض المناطق في البلاد.

ونصحت الوزارة المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر والالتزام بالارشادات التالية:

استعمال الأدوية الموسعة للشعب الهوائية بانتظام لحالات حساسية الصدر، تجنبا لحدوث أزمات ربوية. وضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى وعدم تعرض مرضى الحساسية والأمراض الصدرية للغبار والأتربة والتوجه لأقرب مركز صحي في حال كانت الأعراض التنفسية لا تستجيب. وعند الحاجة لمساعدة طبية الاتصال على خط الطوارئ 112 للمساعدة.