“الخارجية” تنفي قائمة أسماء متداولة للتنقلات الديبلوماسية

نفت وزارة الخارجية الكويتية نفيا قاطعا صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من قائمة مزعومة ضمن حركة تنقلات رؤساء البعثات الديبلوماسية الكويتية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إن تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة بالإضافة إلى تجاوزه للقواعد والأعراف المرعية والمتبعة في هذا الشأن فإنه يشكل أيضا إحراجا لدولة الكويت مع الدول التي تضمنتها القائمة.

وفي الوقت الذي تدعو فيه الوزارة إلى أهمية تحري الدقة واستقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية فإنها تحتفظ بحقها القانوني حيال من ينشر مثل هذه المعلومات المغلوطة.