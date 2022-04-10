“عقارات الكويت” توفّر محلات لمتضرري المباركية: 6 أشهر مجاناً.. وأسعار رمزية لسنة

طرحت شركة عقارات الكويت، مبادرة اجتماعية للتخفيف عن المتضررين من حريق المباركية الكبير، إذ دعت أصحاب المحلات المتضررة، إلى عرض بضائعهم وممارسة أعمالهم من خلال سوق الكويت والسوق الكبير.

وقال نائب الرئيس للإدارة العقارية في الشركة، بدر الهاجري، إن «عقارات الكويت» ستوافر محلات لأصحاب المحلات المتضررة في كل من سوق الكويت والسوق الكبير بأسعار رمزية مدة سنة، مع فترة سماح تصل إلى 6 أشهر مجانية.

وأضاف «هذه ليست مبادرتنا الأولى في مجال خدمة المجتمع، إذ قامت الشركة بطرح وتنفيذ العديد من المبادرات التي ساهمت في التخفيف من تداعيات (كوفيد-19)، والتي أثرت بشكل سلبي على قطاع المحلات والمطاعم بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام».

وأكد الهاجري أن الشركة لا تدخر جهداً في تقديم المبادرات التي تعود بالنفع على كل قطاعات الاقتصاد الوطني ويحقق الصالح العام، وأنها على استعداد للمساهمة في إعادة تطوير منطقة المباركية، نظراً لمكانتها التراثية والشعبية والسياحية والتجارية.