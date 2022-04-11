الكويت يحسم لقب النسخة الـ56 من الدوري الكويتي الممتاز للطائرة

حسم نادي الكويت اليوم الأحد لقب النسخة ال56 من الدوري الكويتي الممتاز للكرة الطائرة (2021 – 2022) بعد فوزة على نظيرة كاظمة بنتيجة (3-1) قبل اختتام منافسات المربع الذهبي للبطولة بجولة واحدة.

وأصبح ل(الكويت) 13 لقب دوري في تاريخه بعد سلسلة من الانتصارات في أربع مباريات وخسارة وحيدة في مواجهات المربع الذهبي وتمكنه من العودة وتحقيق لقب البطولة هذا العام.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات القسم الثاني من المربع الذهبي للبطولة وتغلب الكويت على نظيره كاظمة بنتيجة (3-1) بواقع (25-19) و(23-25) و(25-13) و(25-20) ليضمن الكويت اللقب.

يذكر أن القادسية حاز لقب البطولة منذ انطلاقتها 23 مرة ثم كاظمة 15 مرة والكويت 13 مرة في حين فاز العربي باللقب أربع مرات والجهراء مرة واحدة.