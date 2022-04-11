مجلس الوزراء يوقف التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية

قال الأمين العام لمجلس الوزراء المستشار وائل العسعوسي، في خطاب للوزراء، إن المجلس وجّه بوقف العمل بالتعيين في الوظائف القيادية والإشرافية، ووقف التجديد وتشكيل مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات العامة، ووقف المهمات الرسمية وأي أمور أخرى، إلا بعد التنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

ونوّه المجلس وفقاً لجريدة «الجريدة»، إلى ضرورة الالتزام بأن يكون التعيين في الوظائف عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مع وقف النقل والندب والإعارة في الجهات الحكومية إلا بموافقة الديوان.