الحويلة يسأل عن إجراءات “الإعلام” ضد “من شارع الهرم إلى”؟ ‏

وجه النائب الدكتور محمد الحويلة سؤالا إلى وزير الإعلام والثقافة حمد روح الدين عن إجراءات الوزارة في شأن مسلسل «من شارع الهرم إلى»؟ ‏

وجاء في مقدمة السؤال: احتوى مسلسل «من شارع الهرم إلى»، الذي ‏بدأ عرضه منذ مطلع شهر رمضان والذي يعرض على إحدى القنوات الفضائية الخارجية، على مشاهد وعبارات تعكس صورة سيئة وتتنافى مع أخلاق وقيم وعادات المجتمع الكويتي وبعيدة كل البعد عنه وتشويه الصورة الجميلة لمجتمعنا وقيمنا، في مخالفة صريحة لمواد دستور الكويت الذي ينص على أن الدولة ترعى القيم والآداب العامة وتحافظ على الأسرة.

وأضاف: المجتمع الكويتي يرفض مثل هذه المسلسلات الخادشة للحياء حتى وإن كان المنتج والشركة غير كويتيين ويعرض خارجياً ولكن بعض المشاهد المصورة والتلميحات تؤكد أن المسلسل كويتي فيجب أن تكون وزارة الإعلام حريصة كل الحرص على إظهار الصورة المشرفة للمجتمع الكويتي ورفض أي أعمال من شأنها الإساءة إليه مثل هذا العمل.

وتابع: ما هي الإجراءات التي اتخذتتها وزارة الإعلام لوقف هذا المسلسل؟ ‏وما هو دور وزارة الإعلام في مراقبة المسلسلات الكويتية التي تعرض في بعض القنوات الخارجية والتي تعكس صورة سيئة وتتنافى مع أخلاق وقيم وعادات المجتمع الكويتي؟ وهل تم رفع قضية ‏من قبل وزارة الإعلام ضد الشركة المنتجة لهذا المسلسل؟ ‏إذا كانت الإجابة بالنفي فما هي الإجراءات القانونية المفترض اتباعها في مثل هذه الحالات لدى وزارة الإعلام؟

كما سأل الحويلة: ما هي الإجراءات التي اتخذتها او ستتخذها وزارة الإعلام تجاة العاملين بالوزارة المشاركين في هذا العمل بدون تصريح؟ مع تزويدي بأسمائهم، هل تم تصوير أي مشاهد داخل الكويت دون الحصول ‏على ترخيص مسبق ومخالفة القوانين واللوائح المنظمة لإنتاج الأعمال ‏الفنية داخل الكويت؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب هل تمت محاسبة المتسبب في ذلك مع تزويدي بما يسبت ذلك؟