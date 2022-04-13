الصحف الألمانية تنشغل بالإقصاء المرير لبايرن

أبرزت الصحافة الألمانية اليوم الأربعاء الإقصاء "المرير" لبايرن ميونخ من دوري الأبطال، عقب التعادل 1-1 مع فياريال، ليودع جوليان ناجلسمان ولاعبوه التشامبيونزليج من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة ذهابا في إسبانيا بهدف دون رد.

وألمحت بعض وسائل الإعلام إلى أن النتيجة وإحراز البايرن لهدف واحد فقط عبر روبرت ليفاندوفسكي ثم هدف التعادل لفياريال في الدقيقة 88، تضع مدرب الفريق ناجلسمان بل وحتى الرئيس التنفيذي للنادي أوليفر كان في موقف صعب.

وعنونت صحيفة (بيلد) واسعة الانتشار "البايرن يغادر. مرارة وحماقة"، مذكرة بأن الفريق الذي أقصى العملاق البافاري هذه المرة لم يكن ريال مدريد بل فياريال "فقط".

كما أضافت أن الخروج من ربع النهائي "ضربة مؤلمة" لناجلسمان بعد تلك التي تلقاها في كأس ألمانيا.

من ناحيتها، وضعت صحيفة (كيكر) الرياضية عنوان "البايرن يخفق أمام فياريال"، موضحة أنه لم يعد ثمة لقب يمكن لناجلسمان ولاعبيه التتويج به سوى الدوري المحلي، الذي يعتبر غير كاف بالنسبة لجمهور الفريق الألماني وإدارته.

وفي مدينة ميونخ معقل النادي خرجت صحيفة (زود دويتشه تسايتونج) لتوجه سهام النقد الحاد بـ"انهار بايرن أمام فريق من مدينة إسبانية مغمورة، فياريال. يجدر برئيس النادي أوليفر كان أن يكشف الآن وبصراحة عن سبب الانهيار".

وأضافت نفس الجريدة "سيصغي سابقوه (أولي) هونيس و(كارل هاينز) رومنيجه له".