“الجمارك”: ضبط شخصين حاولا التسلل إلى الكويت عبر منفذ النويصيب

ضبط رجال الجمارك في منفذ النويصيب الحدودي على شخصين من جنسية عربية حاولوا التسلل بكبينة شاحنة إلى الاراضي الكويتية.

وفي التفاصيل، حسب الإجراءات الجمركية المتبعة لتفتيش الشاحنات قبل دخولها إلى الكويت وتفتيش كبينة الشاحنة قبل عرضها على الجهاز المسح الاشعاعي حيث تم ضبط المتسلل وهو من جنسية عربية مختبئاً داخل كبينة الشاحنة بطريقه احترافية وأيضاً وفي نفس اليوم تم ضبط شخص آخر حاول التسلل مختبئاً بنفس الطريقة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم وتسليمهم للجهات المختصة.

ومن جانب آخر شكر مدير عام الادارة العامة للجمارك سليمان عبدالعزيز الفهد رجال الجمارك ودعاهم إلى بذل المزيد من التفاني واليقظة للتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان البلاد.