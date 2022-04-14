“فوكس نيوز” تعلق على سخرية ممثل سعودي من بايدن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من تقرير لقناة “فوكس نيوز” الأمريكية حول السخرية من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على قناة mbc السعودية.

وقال مقدم البرنامج على قناة “فوكس”: “في هذه الدولة (أمريكا) لا يسمح لبرنامج ساترداي نايت لايف بالسخرية من الخرف الواضح لبايدن، ولكن في المملكة العربية السعودية، الحليف القديم، البرامج الكوميدية لا تمتنع عن ذلك، ربما بعض الأشياء قد تغيرت”.

وجاء المقطع الذي قدمه الفراج ضمن الجزء الثاني من مسلسل “ستوديو 22” الكوميدي. وحقق المقطع الكثير من المشاهدات عبر حسابات مختلفة، منها أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر حساب شخص واحد فقط في حوالي 10 ساعات.

ويأتي هذا المشهد الساخر في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام أمريكية عن وجود مؤشرات قوية عن توتر في العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وكل من السعودية والإمارات.

المصدر: روسيا اليوم و”تويتر”