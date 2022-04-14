“الأرصاد”: الطقس مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا مع فرصة لأمطار متفرقة

قالت ادارة الأرصاد الجوية الكويتية ان البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وقد تكون رعدية ماطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للغبار أحيانا مع ارتفاع الأمواج البحرية مشيرة الى أن الطقس المتوقع مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا مع فرصة لأمطار متفرقة.

وذكر مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه الفترة تسمى (السرايات) وهي انتقالية وتتميز بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة.

وتوقع القراوي ان يكون الطقس نهار اليوم الخميس مائل للحرارة وغائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و45 كيلومترا في الساعة مع أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 و36 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه بين 2 و6 اقدام.

وأضاف أن الطقس ليلا معتدل وغائم جزئي الى غائم والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا ما بين 15 و42 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بغبار ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و23 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه بين 2 و6 اقدام.

وذكر ان الطقس نهار غد الجمعة مائل للحرارة وغائم جزئيا الى غائم والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع أمطار متفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة بغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاعه بين 2 و6 اقدام.

وأشار إلى أن طقس ليل غد معتدل وغائم جزئيا الى غائم والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية احيانا مصحوبة بغبار ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و23 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاع الموج بين 2 و6 اقدام.

وقال القراوي ان طقس نهار بعد غد السبت مائل للحرارة وغائم جزئيا الى غائم والرياح شمالية غربية الى متقلبة خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 40 و15 كيلومترا في الساعة مع فرصة لامطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بغبار ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه 2 و5 اقدام.

وأشار إلى أن طقس ليل السبت معتدل وغائم جزئيا الى غائم والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و23 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه 2 و4 اقدام.