إيلون ماسك يعرض شراء تويتر مقابل 41 مليار دولار.. والسهم يقفز 12%

أفاد إفصاح اليوم الخميس، بأن الملياردير الأميركي إيلون ماسك عرض شراء تويتر مقابل 41.39 مليار دولار، وقال مجلس إدارة الشركة إنه يدرس بحرص العرض المقدم، كما ذكرت شبكة CNBC أن المجلس سيجتمع اليوم لبحث عرض شراء ماسك كامل أسهم المنصة.

ينطوي عرض ماسك السعري عند 54.20 دولار للسهم على علاوة 38%، فوق سعر الإغلاق لسهم تويتر في الأول من أبريل، والذي كان آخر يوم تداول قبل الإعلان عن استثمار الرئيس التنفيذي لتسلا في أكثر من 9% الشركة، نقلاً عن رويترز.

وقفز سهم تويتر بنسبة 12٪ في تعاملات ما قبل السوق اليوم الخميس، بعد عرض الاستحواذ من ماسك.