الكرملين: بوتين سيبحث الخيارات الأمنية إذا انضمت فنلندا والسويد لـ”الناتو”

قال الكرملين، اليوم (الخميس)، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مجموعة من التدابير لتعزيز أمن روسيا إذا انضمت فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) فور تلقيه مقترحات من وزارة الدفاع بشأن الأمر.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في اتصال جماعي مع الصحافيين إن الوزارة ما تزال تحتاج إلى وقت لإعداد المقترحات. تصريحات بيسكوف جاءت بعد تحذير وجهه ديمتري ميدفيديف، أحد أقرب حلفاء بوتين، إلى حلف شمال الأطلسي من أن روسيا ستضطر لتعزيز دفاعاتها في المنطقة إذا انضمت فنلندا والسويد إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.

واعتبر ميدفيديف أنّه يجب على روسيا التعامل مع توسع «الناتو» من دون عواطف وبهدوء، في إشارة إلى سعي فنلندا والسويد للانضمام إلى الحلف.

وقال ميدفيديف في تدوينة عبر «تلغرام»: «كيف علينا التعامل مع هذا؟ الجواب واضح: من دون عواطف وبهدوء».

وأضاف: «تناقش السويد وفنلندا إمكانية الانضمام إلى الناتو… والحلف نفسه مستعد لقبولهما في أقصر وقت ممكن، وبأقل قدر من الإجراءات البيروقراطية، وهذا يعني أنّه سيكون لروسيا المزيد من الخصوم المسجّلين رسمياً».

وتابع: «شيء آخر هو أنّه إذا انضمت السويد وفنلندا إلى الناتو، فإنّ طول الحدود البرية للحلف مع روسيا الاتحادية سيزداد، وبطبيعة الحال يجب تعزيز هذه الحدود».